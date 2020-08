Escándalo: Esmeralda Mitre enfureció y abandonó el Cantando

Esmeralda Mitre le puso los puntos a Ángel de Brito y amenazó con abandonar Cantando 2020

¿Por qué dejó el “Cantando” en vivo? Es que Esmeralda Mitre no toleró que los conductores escucharan a la novia de su partenaire, quien demostró ser una talentosa cantante, y lo tomó como un desaire a su protagonismo. “Chicos, yo los dejo y déjenlos a ellos porque me parecen una pareja fantástica. Un besito. ¡Chau! Les quedó el programa a ellos. ¡Chau! ”, lanzó, mientras se marchaba y Laurita Fernández y Ángel no le daban importancia.

Momentos más tarde, la conductora del programa reaccionó: “Che, ¿se fue Esmeralda Mitre?”, se preguntó. “Ah, ¿sí?”, exclamó el periodista, sin darle demasiado interés. En ese momento las cámaras captaron cómo la hija de Bartolomé Mitre volvía al estudio. “¡Es un chiste!”, señaló, mientras pedía que la joven cantante regrese a mostrar sus dotes, y De Brito y Laurita la definían ¿con mucha ironía? “Es humorista”, "es una showman", repetía cada uno sobre Esmeralda Mitre.

Como no podía ser de otra manera, el escándalo de Esmeralda Mitre en el “Cantando” trajo cola y fueron varios los famosos que opinaron en las redes sociales sobre el accionar de la actriz. Una de ellas fue Melina Lezacano, la cantante de Agapornis y primera eliminada del programa, quien le dedicó un lapidario mensaje en su cuenta de Twitter: "¡Que se vaya! Se debería haber ido hace ratoooo ¡Qué locura espantosa!". También Melina se lamentó que por la polémica de Esmeralda Mitre, su amiga Cande Molfese no pudo cantar: “Cualquier cosaaaaa… amiga igual mejor que no saliste después de ese loco, ¡ya te veremos darlo todo! Aquí te esperamos ”, le escribió a la joven.

El tuit de la cantante de Agapornis generó un debate en la red social. Cuando un usuario le recalcó que Esmeralda Mitre daba “show”, Melina respondió: “Eso no es show, bah no sé a qué te referís vos con show a mí me entretiene otro tipo de cosas ”. Otro usuario le escribió: “Todo muy lindo pero tu amiga es un embole y de Esmeralda al menos nos reímos jaja”. Pero ella le retrucó: “Esto que acabas de decir me preocupa mucho ... ¡que se estén riendo de una mujer que no está bien! No se ríen con ella… me angustia eso; y por mi parte, solo quería ver a Cande y Fede e irme a dormir con un poquito de su talento pero bueno ¡cada cual con su gusto! ”.