Tinelli no se aguanta en la casa y quiere ser jurado del Cantando

Anoche volvió a participar desde sus redes sociales, que suelen ser mostradas en vivo en los programas para ver si consigue aportar algo más de picante, y hoy se sumó con una bomba desde sus redes sociiales: "Quiero ser jurado del @cantando2020. Lo que no puedo hacer en el Bailando, lo hago acá desde mi casa. En cualquier momento arranco a poner puntaje!!" avisó desde su Twitter, arrobando a los conductores, Laurita Fernández y Ángel de Brito, y a Canal Trece.

https://twitter.com/cuervotinelli/status/1295782985371975680 Quiero ser jurado del @cantando2020 . Lo que no puedo hacer en el Bailando, lo hago acá desde mi casa. En cualquier momento arranco a poner puntajes!! @AngeldebritoOk @laufer4 @eltreceoficial https://t.co/WD3Sa8gfS5 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) August 18, 2020

Anoche, Jey Mammón y su compañera Carla del Huerto interpretaron "Márchate, ahora" de Los Totoras y al jurado no le gustó. Pero no solo no convenció a nadie en el programa, sino que Tinelli también lanzó: "No me gustó nada el dúo de @JEYMAMMON. Otras veces estuvo muy bien", desde su cuenta, lo que fue reproducido en el ciclo para sorpresa (poco agradable) del comediante.

Luego, el conductor remató: "Coincido con @kari_prince en el análisis del tema de @JEYMAMMON", y cerró con una sentencia letal para todos los que cantaron anoche: "Coincido con @nachaguevara y @kari_prince en las devoluciones. Hoy a todos les faltó bailanta, cumbia", subrayó el conductor sobre lo que dieron en el Cantando 2020 Ángela Leiva junto a Brian Lanzelotta, Jey Mammón y Floppy Tesouro,