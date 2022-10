Wanda Nara se calentó tras ser acusada de estafadora

Wanda Nara no para de ocupar los portales de espectáculos. Es que la rubia está una vez más envuelta en un verdadero escándalo. Ahora, la empresaria fue acusada por una emprendedora de no haber cumplido con lo acordado en un canje. Wanda, por su parte, salió al cruce en las redes sociales.

Según contó enojadísima la emprendedora, es que le dio productos a la ex de Mauro Icardi, pero que nunca etiquetó ni subió nada. Además, relató cómo había sido el encuentro con el entorno de la rubia. “Esto surgió con mi hija porque ella me pidió si podíamos llevarle a Wanda las colas de sirena. Fuimos al shopping cuando abrió su local, le hice caso y fuimos juntas a verla", dijo y acotó: "Ahí me encontré con las personas que la acompañaban y hablamos para hacerlo, me dijeron que estaba la posibilidad de que nos etiquete, entonces me puse a armar un pedido grande, más de 100 mil pesos perdí".