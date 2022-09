Wanda Nara se lanza como cantante junto a L-Gante

Según la panelista de Ángel de Brito, los encuentros entre Wanda y L-Gante han ocurrido porque la hermana de Zaira se lanzará como cantante y es el artista quien le está escribiendo su primera canción. Berardi no dio demasiadas precisiones, pero confirmó que Elián está acompañando a la rubia en su nueva apuesta y es por ello que están muy juntos. "Lo que se viene es que están tramando un tema juntos. Él está escribiendo la letra en este momento. Todo es marketing”, sentenció.

Qué dijo Wanda sobre su separación

La empresaria dialogó con Yanina Latorre (luego de limar asperezas) y la mediática se encargó de contar en LAM lo que le expresó la ex de Icardi. “Le pregunté si es un chivo o no lo de la separación. Dejen de jugar con nosotros. Me pone ‘mira Yanina yo estoy muy mal de verdad, no es ninguna joda, me separé. No jodería nunca con algo así, no tengo mucho más para contar, solo te puedo decir que estoy separada, tengo hijos que ahora están con él y después conmigo’”, contó la mujer de Diego Latorre.

"Lo que sí quiero aclararte es que no es como vos dijiste la semana pasada, me dijo. La conclusión que yo saco es que ella no la pudo remar, ya no pasa un tema de perdón, hay quilombo por todo, desconfianza por todo, él está muy intenso", sumó sobre la conversación que mantuvo con Wanda.

Además, anticipó qué hará tras el final de las grabaciones de “¿Quién es la máscara?”: "Ella termina de grabar la máscara y tiene contrato con Telefe para otro programa, aunque no me quiso decir cuál era y no le quería insistir. Ella no se va, se queda y empalma que cuando termina este programa próximo que va a hacer, ya los chicos van a estar de vacaciones y ella los va a ir a buscar".