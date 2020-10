Wanda se retocó la nariz y la compararon con Michael Jackson

Wanda Nara otra vez quedó en el ojo de la tormenta, por sus ya conocidos retoques estéticos. Esta vez, Photoshop no tuvo nada que ver, pero si un cirujano plástico. Es que según comentaron en Intrusos, la blonda habría pasado nuevamente por el quirófano para arreglarse la nariz .

Según el informe del ciclo chimentero, a lo largo de su vida, la empresaria habría retocado su nariz, debido a un incidente que sufrió cuando tenía 19 años, mientras jugaba al hockey. “Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien", expresó la mediática en una entrevista.