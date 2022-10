Wanda y L-Gante en un vivo juntos: ¿Confirmaron embarazo?

Wanda Nara está en boca de todos y no pierde oportunidad para generar contenidos en sus redes sociales en medio de un posible romance con L-Gante. Este domingo desde Punta del Este reapareció en su Instagram para interactuar con sus seguidores que rápidamente la bombardearon con un sinfín de preguntas.

Es que un seguidor quiso saber si le gustaría ser representante y la empresaria aseguró que no es su idea representar a nadie más. Sus declaraciones pusieron fin a los rumores que confirman que Nara tiene la intención de representar a L-Gante y al mismo tiempo correr de los planes a Alejandro Cipolla. Y al mismo tiempo poniendo en dudas la continuidad de representar a Mauro Icardi ya que consideró que "no me gusta".