Web porno: desestimaron la causa de las fotos de jóvenes neuquinas

No fue el único caso. En mayo, LM Neuquén daba a conocer que eran cerca de 30 jóvenes de las ciudades de Neuquén y Cipolletti las que habían sido víctimas del mismo hecho, por lo que luego radicaron denuncias en las fiscalías de ambas localidades. Hoy, poco más de dos meses después, la fiscalía neuquina les informó que la causa fue desestimada por no considerarse un delito penal.

"Se desestimó porque no es un delito penal, si civil. El robo de datos se considera un delito civil", explicó el fiscal Andrés Azar al ser consultado por LMN al respecto y ante el enojo de las víctimas, que hicieron sentir su bronca a través de las redes sociales. "Por ahora sería una difusión de imágenes, pero bueno vamos a seguir relevando los testimonios y estudiando la figura”, había confiado Azar al inicio de la investigación, pero había adelantado que no tenían elementos para que sea configurado como grooming o pornovenganza. Se supo que las IP que subieron las fotografías eran de la zona, pero al no poder encuadrar el delito en una figura penal, la causa debió cerrarse en ese fuero.

Cabe recordar que todo saltó a la luz el domingo 10 de mayo, cuando algunas de las chicas fueron alertadas de que habían visto fotos suyas en el sitio de pornografía. Ante esta situación y con toda la exposición pública y revictimización que conlleva, algunas se animaron a hablar con la prensa y cerca de 20 jóvenes se acercaron a la fiscalía a denunciar el hecho.

“Ese mismo día a la tarde me escribió una chica por Messenger y me alertó de que estaban mis fotos publicadas. Cuando entré a la página casi me muero, había nueve fotos mías publicadas hace varios meses y muchos mensajes. El perfil que la publicó decía que tenía 18 años, que era de Cipolletti y la gente que comentaba las fotos agregaba información personal mía, hasta dónde trabajo”, había expresado una joven cipoleña a LM Cipolletti.