“El Gobierno Nacional se comprometió a presentar una propuesta de modificación la semana que viene, pero nosotros no vamos a esperar eso y vamos a presentar una medida cautelar en la Suprema Corte. En caso de llegar a un acuerdo, se retira. No nos quedamos tranquilos tras la reunión de ayer porque no hubo hechos concreto. Esperemos se pueda modificarse en la justicia”, expresó Weretilneck en diálogo con radio LU19.