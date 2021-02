WhatsApp Beta avisaría en qué grupos te mencionan

WhatsApp desde hace algunos años, permite mencionar a alguien en los grupos, para que así no quede duda sobre a quién nos estamos dirigiendo y también para llamar así su atención, ya que su móvil le vibrará aunque tenga el grupo silenciado.

Pero, el problema es que este servicio de mensajería actualmente te informa que te han mencionado cuando estás dentro de un grupo . No te informa desde la vista de chats. Sin embargo, esto va a cambiar próximamente.

Actualmente, la vista de chat solo se muestra para cada chat si el número de mensajes nuevos y si la conversación está silenciada y/o fijada. Bien, próximamente también veremos un nuevo indicador que informará en qué grupos nos han mencionado.

Cabe destacar, que esta característica aún se encuentra en fase de desarrollo. No está disponible ni en su versión Beta. Según especialistas en la materia, habrá que esperar que la activen en las próximas actualizaciones. Por ahora, solo hay algunas referencias sobre su código fuente.

WhatsApp y su nuevo paquete animado

En este contexto, la nueva actualización de WhatsApp Beta continúa añadiendo nuevos stickers animados. El nuevo paquete lleva por nombre “Taters n Tots”, el cual ofrece unos 16 nuevos stickers animados protagonizados por una pareja, formada por un perro y gato.

Para descargarlos, solamente se debe ubicar a los stickers de WhatsApp, pulsar en “+” y buscar en la lista este nuevo y entretenido paquete animado.

Aún se desconoce alguna fecha o mayores detalles al respecto en base al lanzamiento de su nueva actualización para destacar al detalle cada nueva variante sobre esta popular red social.

En días recientes, WhatsApp anunció que cerraría algunas cuentas a aquellos usuarios que usen aplicaciones no autorizadas por la compañía.

Mediante un comunicado la compañía indicó que suspenderán aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o aquellas que dicen ser capaces de trasladar tus chats de un teléfono a otro, son aplicaciones no oficiales desarrolladas por terceros y violan las condiciones de uso.