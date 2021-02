WhatsApp podría eliminar tu cuenta si tienes estas app

WhatsApp , una de las aplicaciones más populares de mensajería instantánea, anunció que podría eliminar las cuentas de usuarios que usen otras alternativas no autorizadas como WhatsApp Plus.

A través de un comunicado, la compañía indicó a los usuarios que utilizan aplicaciones no admitidas como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o aquellas que dicen ser capaces de trasladar tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son aplicaciones no oficiales desarrolladas por terceros y violan las condiciones de uso.