WhatsApp: ¿Qué significa el monito con la boquita tapada?

WhatsApp suele explicar el significado de sus emojis a través de una plataforma llamada Emojipedia. Se trata del emoji con la adorable cara de monito que se tapa la boquita. Se llama "No digo nada". Este mono se lleva ambas manos a la boca. Indica que guardará el secreto, que no quiere hablar mal de nadie o que se le ha escapado algo que no debería decir. Iwazaru es uno de los tres monos sabios.