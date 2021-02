WhatsApp: ¿Qué significa el monito con las orejas tapadas?

WhatsApp suele explicar el significado de sus emojis a través de una plataforma llamada Emojipedia. Se trata del emoji con la adorable cara de monito que se tapa las orejas. Se llama "No escucho nada". Este mono no quiere escuchar nada desagradable ni negativo que pueda molestarle. Se usa para indicar que escuches la verdad y no prestes atención a nada más. Kikazaru es uno de los tres monos sabios.