La relación fue eje de diferentes debates durante un largo tiempo, sostenido por la diferencia de edad entre los enamorados. Sin embargo, a ellos jamás les interesó el que dirán. “Que yo sea mayor que Santiago es machismo en su estado más puro. Cuando la situación es opuesta, no es un tema. No genera ningún interés, sólo es un detalle menor”, declaró en aquel momento.

Ahora distanciada del joven actor, Viviana aseguró que vive muy bien su nueva etapa de soltera. “¡Me llevo demasiado bien con la soledad! A veces me tengo que obligar a llamar a mis amigos para organizar una salida porque me cuelgo leyendo, escribiendo. Todas actividades solitarias que hago feliz en casa”, explicó, y añadió que ahora disfruta a pleno de la compañía de sus hijas adolescentes Allegra y Serena, de su relación anterior con Federico Palazzo.

Por último y reflexionando sobre su noviazgo con Santiago, Saccone contó: “El día que aprendés a no depender de la opinión de los otros, deja de afectarte y podés vivir en paz. Sí me importa la opinión de mis hijas y de las personas que quiero. Pero con ellos no hubo ningún problema; es más, todos aceptaron a Santiago de inmediato”.