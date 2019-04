Ya se consume tanto edulcorante como azúcar

En vistas de esto, la concejal María Eugenia Ferraresso (MPN) presentó un proyecto de ordenanza que prohíbe la exhibición de sobres de azúcar en locales gastronómicos públicos o privados y promueve que los comercios coloquen opciones endulzantes saludables o naturales en las mesas. Obtuvo despacho el lunes en la comisión de Legislación General del Concejo Deliberante y será votada en la sesión del jueves.

Ya se aplica Ester, dueña del tradicional café y restaurante El Ciervo, aseguró que desde hace tiempo que el consumo de edulcorante subió al punto de igualar al de azúcar. “Hay gente que te pide una porción de torta y un café con crema, pero le pone edulcorante”, señaló.

Cultura: en muchos locales los mozos preguntan si prefieren azúcar o edulcorante.

La mujer contó que ya aplican la modalidad propuesta por la edil del MPN y se aventuró a predecir que, en función de su experiencia, no tendrá un gran impacto en la sociedad.

“El otro día, una señora grande se comió diez sobres de azúcar y después se mandó una cerveza. No sé si tenía un problema de salud o por qué fue que hizo eso, pero desde que percibimos eso, decidimos que la vamos a sacar de las mesas”, detalló con espanto Eva, encargada de Jimmy Bar.

En tanto, señaló que hay mucha gente que consume más de lo normal. Recordó que tuvieron casos de clientes que vierten cuatro o cinco sobres en el café con leche, lo que consideró un exceso.

Por su parte, Claudio, dueño del bar Azúcar, sostuvo que es ilógico que se prohíba exhibir el azúcar sobre la mesa. “Desde que tengo uso de razón, el mate y el café se toman con azúcar”, manifestó. “Eso sale de la propia casa. Si los padres quieren cuidar a sus hijos, les tienen que alertar sobre el consumo de sal y azúcar. No es algo que sale de una confitería, porque yo no puedo educar a la gente, la gente ya viene educada. Entonces, no cambia en nada”, sostuvo.

Lo más destacado de la propuesta

Quitar el azúcar

Al igual que sucede con la sal, propone prohibir la exhibición de sobres de azúcar en los locales. Cada cliente deberá pedir que se los entreguen para consumir.

Opciones saludables

El proyecto insta a los comercios a colocar a la vista de los clientes opciones endulzantes saludables o naturales para reemplazar al azúcar.

Bebidas alternativas

Además, establece que los establecimientos de comidas, deportivos, culturales, deben tener productos bebibles libres de azúcar.

La prohibición del pucho, un beneficio

Los comerciantes gastronómicos del centro neuquino aseguraron a LM Neuquén que la prohibición del cigarrillo de 2007 benefició enormemente a la actividad. Sostuvieron que mejoró el clima dentro del negocio y que volvieron muchos clientes que habían sido espantados por el ambiente viciado.

“Lo mejor que nos pudo haber pasado fue que se prohíba fumar en espacios cerrados. En esa época, esto era una chimenea, quedábamos todos pasados de humo. Creo que fue lo mejor que inventaron, vemos muy bien estos cambios de hábitos”, comentó Eva.

Por su parte, Ester destacó la actitud de los fumadores, quienes de un día para el otro dejaron de fumar en su negocio sin ningún tipo de objeción. “Lo tomaron como algo positivo”, aseguró.

