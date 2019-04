Acto seguido recordó cómo surgió la disputa. "Critiqué el look de su hija en la radio. Una de las nenas (Rocío) fue con jogging al casamiento del padre. El casamiento fue expuesto con 20 mil fotos. Al igual que en su programa y como en tantos otros que contratan a alguien para que critique los looks, en la radio hicimos lo mismo", explicó.

"Dije que la mujer de él (por Romina Pereiro) estaba divina y que no me habían gustado las dos camperas de cuero (intervenidas para la ocasión. Tengo derecho", remarcó.

"Dije que era tendencia el jogging de la niña, pero que no me parecía que era para ir al casamiento del padre. No hice alusión a si era linda, fea, gorda, flaca, petisa, buea persona, mala. Eso fue todo lo que dije", aclaró.

Es más, ponderé a la otra que la vi feliz", agregó haciendo alusión a Morena Rial. "Es una opinión, como él opina de todo el mundo. O sea que él puede y vos no", dijo indignada.

"Automáticamente, él puso un tuit que decía 'Compro pochoclo y me voy a hacer un picnic en el Bailando'", contó y mirando a cámara le dedicó unas palabras al Intruso.

Embed Por mas q te disfraces seguis siendo LO MISMO de siempre, jajaajajajajajaajajajajaajajajajaajajajajaj https://t.co/zHnS1N7evr — Yanina Latorre (@yanilatorre) 27 de abril de 2019

"Rial ya te compraste pochoclo, te hiciste un picnic terrible con mi familia y así te fue: un día Natacha (Jaitt) se te dio vuelta y te mató", disparó en forma lapidaria la pareja de Diego Latorre que haciendo alusión al "Puntita Gate" y las denuncias que la ex amante de su marido había lanzado contra el chimentero.

"Y vos sos un cagón porque el año pasado cuando tu hija estaba con quilombos llamabas a los programas pidiendo piedad. Eso es de forro y de cagón", sentenció.

"Te mando un beso Rial, seguime amenazando que no te tengo miedo. No estoy casada con (Daniel) Vila, ni con (Mariano) Chiade, ni con (Adrián) Suar, ni con (Marcelo) Tinelli, ni con nadie", sostuvo haciendo alusión al mandamás de América TV, el productor y pareja de mariana Fabbiani, el jefe de programación de El Trece y el conductor de Showmatch y La flia.

"Soy un simple cuatro de copas que no te tiene miedo. te mando un beso Rial. seguí tratando bien a las mujeres, después te hacés el feminista", concluyó furiosa.

Embed

Tras el descargo televisivo, Latorre replicó un par de tuits de usuarios que le dieron la razón, para ampliar su postura.

Embed Xq mierda Rial Se mete con lola Si yanina no dijo nada malo de la Hija de Rial Aguante lola — Orii (@BocaXMicaela) 29 de abril de 2019

LEÉ MÁS

Yanina Latorre y Jorge Rial, en guerra por sus hijos