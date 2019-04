Yanina Latorre y Jorge Rial, en guerra por sus hijos

Embed #PolinoAutentitco |''No importa que sea tendencia, no vas de jogging al casamiento de tu papá'' @yanilatorre sobre el look de Rocío, la hija de Rial. — Radio Mitre (@radiomitre) 27 de abril de 2019

Provocador

La respuesta del Intruso no se hizo esperar y desafío fuertemente a la panelista de Los ángeles de la mañana. “Espero con ansias el debut de tu hija (Lola Latorre) en el “Bailando”. Pícnic en puerta”, escribió Jorge en la red del pajarito.

Embed Espero con ansias el debut de tu hija en el Bailando. Pícnic en puerta. — JORGE RIAL (@rialjorge) 27 de abril de 2019

El próximo martes se realizará la apertura del “Súper Bailando”, que tendrá entre sus participantes a la hija de Yanina, quien no se quedó de brazos cruzados y le devolvió el tuit: “Por más que te disfraces, seguís siendo lo mismo de siempre, jajaja”, tuiteó. Redoblando la apuesta, y levantando temperatura, la mujer de Diego Latorre expresó: “Todos le temen...algún día voy a contar lo que dicen de él cuando apagan los micrófonos”.

Embed Por mas q te disfraces seguis siendo LO MISMO de siempre, jajaajajajajajaajajajajaajajajajaajajajajaj https://t.co/zHnS1N7evr — Yanina Latorre (@yanilatorre) 27 de abril de 2019

Embed Todos le temen...algun dia voy a contar lo q dicen del cdo apagan los microfonos https://t.co/MlShyjr1MR — Yanina Latorre (@yanilatorre) 27 de abril de 2019

No quiere enemigos

Mientras la guerra entre Rial y Yanina está declarada, Lola Latorre ya se había expresado sobre posibles choques o peleas previo a su debut en el “Bailando”. “No quiero tener ningún rival, ningún enemigo. No me quiero pelear con nadie, quiero ir a divertirme”, dijo Lola. Y luego se refirió a su mamá: “Espero no tener ningún inconveniente ni que lo que diga mi mamá me traiga problemas. Pensamos diferente, somos dos personas diferentes”.