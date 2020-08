Yanina Latorre metió presa a su empleada: "Me robó el alhajero"

De acuerdo al relato de la panelista, tiempo atrás, descubrió que la empleada doméstica que trabaja en su casa le había robado la mitad de lo que contenía su alhajero, apenas se dio cuenta hizo la denuncia y terminó declarando en su contra. A la empleada doméstica que cometió el delito se la llevaron esposada de su propiedad.

“A mí me robó una empleada y la hice llevar presa pero porque encontramos las cosas adentro de su cartera. Yo no le grité, no le hice nada, llamé a la policía”, aclaró Yanina Latorre, para diferenciarse del “supuesto” accionar de Pampita. “Se la llevaron detenida, esposada, quedó presa. Fui a declarar porque me molestó. Me hubiera pedido un aumento”, argumentó la mamá de Lola y de Dieguito.

Siguiendo con el tema y ante la atenta midara de sus compañeros de “LAM” Yanina Latorre continuó con el relato, “confesó todo el robo. Me robó la mitad de mi alhajero entero. Yo no guardo nada con llave. Una parte la recuperé, otra ya la había vendido, terminó confesando. Fui a la joyería donde la vendió, no las recuperé. La madre me llamó y me insultó de arriba abajo porque la metí presa. “Señora, yo le di laburo”, remató la comunicadora, a modo de respuesta en voz alta, a aquella comunicación telefónica que supo recibir donde le reclamaron que la empleada haya terminado presa durante un tiempo.