En las últimas horas se conocieron unos supuestos chats entre Diego Latorre y la conductora radial, con alto contenido sexual, en el que arreglaban un encuentro en un hotel alojamiento.

Tras la filtración de los mensajes, de los que todavía no se confirmó la veracidad, Natacha Jaitt publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el reconocía que alguien le había robado su tablet.

Embed Estoy sin dormir x lo q filtro alguien q manoteo mi tablet el día q no dormí y deje 1 segundo en la me de 1 bar.NO PIENSO DAR DECLARACIONES. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2017

Diego Latorre dijo que los chats son falsos y que el tema los están manejando sus abogados. Mientras que en su programa en Canal 13, la panelista rompió el silencio y explicó: “Yo soy más mediática con Diego y me hago me hago cargo de lo jodida que soy”.

“Seguramente alguien me está cobrando algo, le mando un beso. Estoy tranquila, la verdad que estoy tranquila", agregó Yanina y concluyó: "No me busquen porque no voy a hablar. Yo hablo cuando yo hago algo. Si yo hubiera sido la infiel o la que inventó, pero como yo no hice nada... Me pareció perfecto que no hayamos tocado el tema".

Luego de su explicación, Latorre se quebró al aire y fue contenida por sus compañeros en Los ángeles cuando el envío cerraba su emisión.