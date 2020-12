Yanina pidió la suspensión de Tyago y la Bomba estalló

Embed

"Y me hago cargo de lo que digo, igual que en su momento vos opinaste de Lola, que yo dije que no estaba de acuerdo, pero no te insulté. No hablé de tu parte física y no física", respondió la madre de Tyago.

Y luego fue letal: "Quería hablar para explicarte cuando te mando al ginecólogo. Yo no sé si vos estás mal atendida o no Yanina. Estás mal hormonalmente y eso te saca, realmente a mí me sucedió en un momento de mi vida. Sos una mina que tiene mi edad, y que estás mal hormonalmente y que por eso estás agresiva, peleadora", lanzó la cantante tropical.

Par rematar, Gladys cerró picante: "Aparte de ir al ginecólogo andá a un psicólogo, así la dejas de molestar a tu hija porque la verdad que hacer lo que hacés ya no da".

Se viralizaron fotos de Tyago en un boliche y Yanina explotó en LAM.