"Cómo no lo voy a tener claro si sos la mayor. Sos la reina madre", disparó la actriz con ironía. "No tengo problemas en decir la edad. Acá todas decrecen, menos yo que digo siempre la verdad. Además me lo dijo el conductor. Traiganme el audio donde dice que soy la mejor panelista", contraatacó Latorre.

De Brito intervino, pero para meter más cizaña."¿Vos sos la reina y Graciela que sería?", inquirió.

"Graciela es una bomba. Es estrella, actriz, hizo de todo. Como panelista hoy está dando examen. Acá te recibís de angelita si me durás tres meses", le aclaró.

“Ya me alertaron por vos porque le cortó la cabeza a Nequi Galotti, a Nancy y a Evelyn von Brocke. Vos más que reina sos una guillotina”, contestó la ex de Matías Alé.

"Reina y guillotina. Igual que vos en el jurado del Bailando", cerró Yanina.

