Youtube intensificará los controles para los chicos

“A principios de año, implementamos una política que lo que hace es no permitir la monetización de videos que realizan un uso inapropiado de personajes de entretenimiento familiar. Esto implica desde imágenes hasta temáticas que no son apropiadas para chicos y familias, pero que sí pueden ser apropiadas para adultos”, explicaron desde Youtube. En tanto, los contenidos vinculados con la pornografía o la violencia, están directamente prohibidos en la plataforma y son eliminados no bien resultan denunciados por algún usuario, o detectados y marcados por el equipo de especialistas en seguridad que tiene la propia red social.

Además, esto implica que esos videos “no pueden aparecer en Youtube Kids (la versión para niños), porque los videos que están restringidos por edad automáticamente quedan excluidos de ese lugar”, ampliaron.

La aparición de videos apócrifos en los que personajes de consumo masivo para niños son sometidos a situaciones para adultos precipitaron la decisión de la empresa de Google. Como ejemplo se consigna el caso del dibujito animado Peppa Pig, cuyo personaje principal (Peppa) es sometido a una cruel tortura durante una consulta con el odontólogo.

La primera línea de defensa para Youtube Kids son los filtros de los algoritmos, pero también existe un equipo de personas que revisan los videos que han sido reportados, indicó la publicación de tecnología The Verge. Si un video con personajes conocidos para chicos es marcado en la aplicación principal de Youtube, será enviado al equipo de revisión y, en caso de que viole las nuevas políticas, se le aplicará restricción por edad y será automáticamente bloqueado en Youtube Kids.

“Al evaluar si el contenido es adecuado para todas las edades, tomamos en cuenta algunos elementos como el lenguaje vulgar, la violencia y las imágenes perturbadoras, la desnudez y el contenido sexualmente sugerente, y la representación de actividades dañinas o peligrosas”, establece la plataforma en su sitio de soporte.

La plataforma de Google directamente prohíbe los casos de videos pornográficos o de violencia.

Mucha trampa y poco control

La mayoría de los padres dejan a sus hijos usar con independencia la computadora y explorar en Youtube buscando dibujitos. Pero no todo es lo que parece y en el último tiempo se incrementaron las animaciones que imitan a los personajes de niños, mostrando imágenes que pueden resultar perturbadoras. Así se pudo ver cómo a la tierna cerdita Peppa el dentista le arrancaba sádicamente un diente, provocando una catarata de llantos y gritos, a Hulk desnudo, y otras animaciones que incluyen a reconocidos personajes infantiles en videos que esconden violencia, escatología y sexo.