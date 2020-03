"No hay ningún elemento para mantener la prisión domiciliaria, por lo que pediremos su revocación", anticipó a LM Neuquén el defensor de los parricidas Gustavo Lucero. Es que, los hermanos cumplen la medida cautelar por riesgo de entorpecimiento, ya que la fiscalía alegó durante la formulación de cargos que un vecino había sido amenazado por los acusados.

Los dos hermanos están acusados como coautores del delito de homicidio agravado por el vínculo, el cual prevé una pena de prisión perpetua y un juicio por jurado popular. Sin embargo, la defensa sostiene que el menor de los hermanos, Matias, no tuvo participación en el hecho y dejó entrever que planteará la hipótesis de homicidio bajo emoción violenta en el caso del mayor, Fernando, delito que prevé una pena sumamente inferior.

Por el momento, en la audiencia de este martes a las 12, solicitada por la defensa particular de los hermanos, sólo se planteará la revisión de la medida cautelar. "Una vez que estén los resultados de las pericias psicológicas y psiquiátricas, seguramente pediremos el sobreseimiento de Matías", confió Lucero.

Relato de Matías

“Jara estaba calzado con un cuchillo a la cintura y nos dijo que nos iba a matar. Yo pensé que íbamos a morir”, relató ante la fiscal jefe Sandra González Taboada y el fiscal del caso Marcelo Jofré, el menor de los hermanos, en referencia a su padre, quien fue asesinado horas más tarde, esa madrugada del domingo 26 de enero de 2020, y que había irrumpido en la habitación donde dormía junto a sus hermanos Fernando y Giuliana.

En su testimonio, brindado a voluntad, Matias resaltó el mal accionar de los efectivos que no se llevaron a su padre, quien incluso los amenazó delante de ellos. Luego, recordó que acompañó a su madre adentro de la vivienda, y al salir quedó asombrado por la escena que observó. "Fernando tenía la cabeza (de Orlando Jara) en la mano y le seguía reclamando por los años de violencia", luego, vio el momento en que se sacó una selfie. En un relato que se entrecortaba, por la emoción misma de lo sucedido, Matías sentenció: "No era mi hermano. Nunca vi a Fernando así. Se había transformado. Yo estaba asustado, congelado y no entendía nada".

LEE MÁS

Parricidio en Zapala: "Salí y Fernando tenía la cabeza de Jara en la mano"

Parricidio: la defensa cuestiona el rol del Estado y el accionar policial

Parricidio en Zapala: aún no se probó la violencia familiar