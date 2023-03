Llegan 500 extranjeros por mes para trabajar en Vaca Muerta

Entre 400 y 500 radicaciones por mes, ¿esta información es correcta?

Sí, hay especialidades más requeridas como los soldadores que hacen el tipo de costuras que requiere la duplicación del oleoducto que hay desde Neuquén a Bahía Blanca.

Este tipo de costuras necesitan un nivel de preparación técnica muy especial, muy específica y las empresas seguramente han buscado acá y han tenido que acudir a Bolivia.

Sin embargo, más allá de la mano de obra local que se utiliza para las soldaduras, hoy vino, por ejemplo, un ingeniero de Oklahoma (Estados Unidos) y es normal que vengan ingenieros de México que han trabajado en Pemex o ingenieros venezolanos que han trabajado en PDVSA. Esto es rutinario.

Todos empleos relacionados a hidrocarburos…

Es el total de radicaciones, 400 a 500 mensuales, pero sí una gran parte tienen que ver con que es un polo de atracción, no únicamente para mano de obra extranjera, sino, por supuesto, hay mucha migración interna de la Argentina. Sigue habiendo constantemente.

yacimiento petrolero archivo vaca muerta -VALIDA 1200-

Quizá falta más capacitación acá porque la demanda está y continuará si sigue el nivel de inversiones que se están haciendo en Vaca Muerta, ¿no?

El nivel de inversiones es grandísimo. No se ha llegado aún ni siquiera al 10% de producción de esta fuente hidrocarburífera. Así que tenemos que estar preparados y prepararnos, y nosotros creemos en eso.

Esta gestión ha hecho grandes inversiones en lo que es el desarrollo de técnica, de trabajo, de tecnología. Y bueno, estamos en eso.

Nosotros ponemos el acento únicamente en un punto más allá del trámite en sí que tenga que ver con la documentación. Ese punto importante es que traigan el certificado de antecedentes penales en orden desde el país de donde provienen.

Por decirlo de otra manera, que sea gente de buena voluntad, que viene a trabajar. Y nosotros realmente somos un país que tiene una política migratoria de apertura.

pymes-petroleras-vaca-muerta.jpg Las pequeñas empresas esperan una reactivación en Vaca Muerta y no quieren perder sus posiciones ante pymes de otras provincias.

Nos han dado buenos resultados a lo largo de la historia, no únicamente en este momento. La apertura de las migraciones ha hecho crecer este país.

Claro, a Neuquén han llegado portugueses, polacos, españoles, italianos….

Exactamente. Y hoy fundamentalmente son los venezolanos, pero el polo de atracción en sí es Vaca Muerta.

Es decir, podemos cambiar un poco la vida, podemos mejorar la vida de nuestra familia.Y por eso sigue siendo un polo de atracción muy importante.

Qué complejo es no tener la capacitación necesaria para cubrir la demanda con mano de obra local, ¿no?

En Argentina tenemos una posibilidad de estudio importante y también en la zona. Cuando yo era chico no lo tenía, te tenías que ir a Buenos Aires o a Córdoba.

Yo terminé mis dos carreras, empecé a los 55 años estudiando. Antes había estudiado contador público, pero me recibí de abogado y escribano empezando a estudiar a los 55 años.

Así que yo creo que se puede, porque acá la universidad es gratis, hay privadas también, si uno tiene un trabajo lo puede pagar.

El por qué no se hace no es un hecho que esté reducido porque no hay oferta educativa, hay oferta educativa. Hay que buscar el por qué yo creo en otro tipo de situación.

Vaca Muerta (3).jpg

Así que llegan 500 extranjeros con experiencia laboral por mes…

Entre 400 y 500 no con experiencia laboral es el total de erradicación. Y vale decir que la jurisdicción de la delegación es casi toda la provincia de Neuquén, salvo San Martín, Villa de la Angostura y Junín de los Andes.

Abarca gran parte de Río Negro, todo el departamento General Roca que va desde Villa Regina hasta Catriel. Hay varias ciudades importantes.