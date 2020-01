A Benavides se le complicó la quinta etapa y se atrasó

“Ha sido una buena jornada. He atacado al máximo al inicio y he podido alcanzar a los otros rápidamente, a Ricky. Luego hemos seguido en grupo, la primera vez este año en el rally. Ha estado bien. Pero luego he pensado que tenía que acelerar y he continuado solo. Estoy contento con el resultado de hoy”, manifestó el hombre de KTM, quien con su resultado se pone segundo en la pugna por el cetro de las dos ruedas.

toby price.jpg

La novedad del día la entrego Sam Sunderland. El norteamericano sufrió un dura caía en el kilómetro 187 y como consecuencia tuvo un importante golpe en el hombro izquierdo que decantó en su abandono definitivo.

En la general, Brabec se mantiene al frente con 19h07:19 y una ventaja de 9:06 con Price. Kevin Benavides es tercero, a 11:32 de su compañero de Honda.

En los Autos, Carlos Sainz logró su segundo éxito parcial y apuntala su liderazgo en la divisional. El español empleó 3h52:01 para cubrir los 353km cronometrados y relegó por 2:56 a Nasser Al-Attiyah y por 6:11 a Stéphane Peterhansel. En tanto, Orlando Terranova llegó quinto, a 8:52 del vencedor.

“Ha sido una etapa dura, físicamente, sobre todo al final. Al principio tuvimos un pinchazo. Luego seguimos, después del agrupamiento, atacando bien. En un sitio perdimos algo de tiempo, pero luego conseguimos alcanzar a Nasser e íbamos los 3 coches juntos a fondo”, puntualizó el piloto de uno de los buggy de MINI.

sainz.jpg

En el clasificador absoluto, el ex campeón del Mundial de Rally marcha adelante con 19h04:13 y tiene una luz de 5:59 con Al-Attiyah y de 17:53 con Peterhansel. Terranova, que es el mejor argentino ubicado, cierra el top cinco, a 32:05 de la vanguardia.

La Etapa 6 del Rally Dakar 2020 unirá las ciudades de Ha’il y Riyadh en un enlace de 353km y un tramo cronometrado de 477.