A fuerza de goles, Icardi quiere un lugar en la Selección

Es en este contexto donde Mauro Icardi parece una propuesta más que seductora para el ataque de la Selección. El delantero del Inter atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera luego de anotarle al Chievo Verona en la victoria del domingo por 5-0. Con el tanto el jugador se convirtió en el máximo goleador del Calcio Italiano y en el 10° goleador histórico que vistió la camiseta del neroazzurro con tan solo 24 años.

Espero tener una posibilidad en el Mundial

En declaraciones al programa televisivo Morfi, el goleador manifestó esta mañana su deseo de integrar el plantel: "La Selección es un premio a lo que hago acá en Inter. Por ahora me está yendo bien y espero seguir de acá hasta el final del año con esta media goleadora y tener una posibilidad en el Mundial". Pero su presente y su voluntad aún no le garantizan un lugar en Rusia.

¿Cuáles son los obstáculos que pueden complicar su convocatoria? Sus actuaciones frente a Uruguay y Venezuela por eliminatorias no fueron acordes a sus números en Europa (no marcó y la Selección no ganó). Además, el jugador no disputó los amistosos contra Rusia y Nigeria en el mes pasado donde Agüero ocupó la posición de Benedetto y anotó dos goles.

Argentina tiene pautados dos amistoso para marzo del 2018 y todo dependerá de que Sampaoli le de otra chance, y de que esta vez Icardi sepa aprovecharla.

