A la docente torturada la acusan de falso testimonio

“Yo sé lo que pasé, lo que viví y nadie me puede influenciar en eso. Sería una persona más que loca si permitiera que alguien me lastime. El fiscal me lo tendrá que explicar”.“No soy opereta K, no soy kirchnerista, no comparto su política ni su ideología. No fui impulsora de la olla, que no fue una olla popular, fue darle de comer a nuestros alumnos”, dijo Corina De Bonis, maestra procesada por falso testimonio.