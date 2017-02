A la espera del fallo por el crimen de las 16 puñaladas en el Alto

Neuquén.- Luego de los alegatos de cierre del juicio contra Martín Mansilla, acusado de matar de 16 puñaladas a Jonathan Aguilera, familiares y amigos de la víctima fueron críticos de la labor de la fiscalía. El veredicto se conocerá dentro de 48 horas.

Mientras que el fiscal Pablo Vignarolli calificó el hecho como homicidio simple con atenuantes y la defensa argumentó la legítima defensa, la familia de la víctima se movilizó fuera de las salas judiciales de Irigoyen en reclamo de justicia.

“La fiscalía expuso entre 15 y 20 minutos, digamos que cumplió con la parte que le corresponde de acusar con lo que fue un homicidio simple, pero no más que eso. Esperábamos un poco más”, indicó Bautista, hermano de Aguilera.

Agregó que sus abogados demostraron durante el juicio la desproporción de violencia que hubo entre la acción de Mansilla y la de su hermano. “No hay forma de justificar la legítima defensa. El doctor Telleriarte habló de que la cantidad de puñaladas no significaba nada, que era un dato relativo con respecto al hecho, que no demostraba el nivel de violencia que se ejerció sobre mi hermano porque no se podía puntualizar cuál había sido la primera ni el orden de todas”, mencionó indignado, y dijo que las lesiones que tenía su hermano “eran todas de defensa, al contrario de Mansilla, que lo único que tenía era una sujeción en el cuello”.

El veredicto se conocerá recién el miércoles, plazo que también fue criticado por los familiares de la víctima. “El hecho de que el veredicto se tome 48 horas después, cuando vino gente de Aluminé, se juntaron organizaciones sociales, familiares y amigos de Joni, también muestra la liviandad con que se toma el caso”, disparó sin dudar Bautista.

El brutal crimen ocurrió el 13 de noviembre en la calle Santa Fe al 900, en el Alto neuquino. Hubo consumo de alcohol y drogas.

“Si 16 puñaladas no son nada, estamos muy mal como sociedad. El veredicto no puede ser otro. Sería demasiado alevoso el nivel de impunidad”. Juana. Hermana de la víctima