A la gran pantalla

La infartante morocha de 33 años logró instalarse como panelista en los programas Desayuno americano y Ponele la firma, que se emiten por América.

Actriz de teatro, tanto dramático como comercial, Dallys es una ex chica Playboy. Actualmente cursa la carrera de Comunicación en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires.

Clarito: “No reprimo de dónde vengo, ni cómo arranqué, ni cómo hice mi carrera”, dijo la actriz.

Debut en cine

Respecto de lo que será su primer protagónico en la pantalla grande, Ferreira explicó: “Yo soy una mujer que no reprimo de dónde vengo, ni cómo arranqué, ni cómo hice mi carrera, porque creo que uno hace lo mejor que puede con las mejores opciones que uno tiene, y lo importante es ir creciendo y construyendo”.

El realizador trasandino la eligió como figura principal de su película después de que su amigo Salvador Amore, ex profesor de teatro de Ferreira, se la recomendara.

“Luis no sabía de mi existencia porque no ve televisión. Pero pasó un año, volvieron a hablar y mi profesor me volvió a nombrar”, reveló la modelo.

Orgullosa de sus raíces, Dallys reconoce que siempre usó a su favor el hecho de ser paraguaya dentro de la farándula argentina: “Para mí fue un desafío ser paraguaya, porque cuando trabajo en el exterior siempre tengo que trabajar en mi tonada, ya que no siempre existen personajes paraguayos para estar interpretando”, explicó.