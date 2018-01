A los 103 años murió el poeta chileno Nicanor Parra

Calificado como irreverente, singular y eterno candidato al Nobel, Parra construyó una sólida obra poética integrada por "Cancioneros sin nombre" (1937), "La cueca larga" (1958), "Manifiesto" (1963), "Obra Gruesa" y "Ecopoemas" (1982).

Su consagración unánime llegó en 1954 con la publicación de "Poemas y Antipoemas" (1954), texto caracterizado por un enfoque narrativo, mayoritariamente en torno a un antihéroe y con un lenguaje coloquial en el que se destacan el humor y la ironía.

Con su centuria a cuestas, Parra había logrado desafiar la hipótesis del profesor estadounidense James Kaufman, quien en 2003 había publicado el ensayo "The cost of the muse: poets die young", cuya hipótesis central es que los poetas mueren antes que los narradores, los ensayistas y los dramaturgos, porque la creación poética es un quehacer "rumiante" y quienes rumian "tienden a deprimirse", una patología que sumada a "las reseñas negativas, los premios fallidos, los crí­ticos desalmados, las antologí­as desdeñosas y los suplementos inaccesibles", vuelven más que probable la mortalidad temprana del poeta.

Casi nada de eso ocurrió con Nicanor, hermano mayor de una estirpe de creadores geniales -como la cantautora y artista Violeta Parra- y hasta ahora último sobreviviente de una generación de poetas chilenos integrada por Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro y Gonzalo Rojas.

"El poeta es un hombre como todos/un albañil que construye su muro: /un constructor de puertas y ventanas", escribió en un manifiesto que data de 1963, donde sentó las bases de su obra antipoética, basada en el habla cotidiana y a su vez permeable al humor y al absurdo.