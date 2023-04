A qué famosa mujer Lali Espósito la hizo blanquear a su novio

“Bueno, pero si esa es su historia de vida", contestó Lali, entre risas y descolocando a la propia Flor, que quedó muda. A lo que la cantante la encaró: "¿Pero no era tu amigo, tu chico, o flasheé? Perdón…". “Hoy estuvimos zigzagueando, pero si lo dice Lali…”, reaccionó Agus, entre risas, mientras todos estallaban ante la confirmación.

flor-jazmin-pena-2.jpg Flor Jazmín Peña y su novio. Lali Espósito los mandó al frente.

En enero de 2022, cuando nada hacía pensar que Flor Jazmín Peña y Franzoni terminarían siendo pareja, sufrieron un accidente juntos mientras iban de camino a Pinamar. Tras el episodio, la influencer compartió una reflexión, impactada por lo sucedido.

"Después del momento de ayer, nos volvemos a sentir un poco nosotros. No sé bien qué decir pero la verdad fue un milagro. Mal. No entendemos todavía cómo estamos enteros. Usen el cinturón… Fue cuestión de un segundo, no entendemos bien qué pasó pero estamos bien. Sigo en shock", expresó Flor.