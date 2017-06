La despedida de Saja no fue la esperada. A los 32 minutos a través de Omar, quien aprovechó que el argentino estaba adelantado y sacó el remate desde mitad de cancha. Luego aumentó el marcardor Carlos Ruiz de cabeza y finalmente descontó Guti.

"Llegó el día de despedirme del jugador de fútbol profesional, de ponerle punto final a una carrera que duró 18 años, en la que he sido muy feliz. A la que le debo todo lo que soy, a la que me he entregado por completo cada día de mi vida. Seguramente nada de lo que haga de acá en adelante será igual, nada me hará sentir tan pleno como salir a una cancha y caminar hacia un arco", compartió.

"Pero una nueva etapa me espera y deberé dedicarme aún más de lo que lo he hecho como jugador. Siempre mirando atrás con orgullo y adelante con ilusión", añadió Saja, quien seguirá vinculado al fútbol como entrenador.

Saja se formó en las divisiones inferiores de San Lorenzo y tuvo dos ciclos en ese club (2000-2003 y 2005-2006). Ganó el torneo Clausura 2001 y fue clave en los das primeras conquistas internacionales de ese club: la Copa Mercosur 2001 y la Sudamericana 2002.

En Racing jugó entre 2011 y 2016 y también fue campeón a fines de 2014 bajo la dirección técnica de Diego Cocca.

En el exterior jugó en Brescia de Italia (2003), Rayo Vallecano (2004) y Córdoba (2004) de España; América de México (2005); Gremio de Porto Alegre (2007) -fue finalista de la Copa Libertadores-; AEK de Atenas (2008-2011); Gimnastic de Tarragona (2016) y Zaragoza (2017).

Fue internacional con el seleccionado argentino en cuatro partidos amistosos del ciclo de Marcelo Bielsa entre 2002 y 2003.