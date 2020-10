A un año del crimen de Luciano por una bala perdida en Cutral Co

“Ojalá que no sea al pedo, que se pueda cambiar algo en todos lados, porque no es acá no más, es en todos lados que se puede cambiar. Yo sé que se va a hacer Justicia, se tiene que hacer Justicia, está todo en las manos de Dios, que investiguen no más, que hagan su trabajo, que hagan lo que tengan que hacer. Tengo cuatro hijitos”, había expresado Jonatan, el papá de Luciano a las pocas horas de la muerte de su hijo y aún con el asesino suelto .

caso luciano fuente María Isabel Sánchez

Ese martes 8 a la tarde, se logró detener a Diego "Neneo" San Martín, quien a la fecha es el único acusado por el crimen del pequeño Luciano y que recientemente le extendieron la prisión preventiva por otros 6 meses a la espera del juicio. La querella y la fiscalía adelantaron que buscarán que sea juzgado por un jurado popular.

A Luciano lo mató una bala perdida en medio de un enfrentamiento de bandas del barrio Peñi Trapún. No era la primera vez que sucedía algo así en Cutral Co, años antes una mujer que caminaba con su nieta también murió producto de un disparo en medio de un enfrentamiento de bandas y recientemente, en abril de este año, otra mujer falleció en la puerta de su casa al ser alcanzada por una bala en una disputa entre dos grupos.