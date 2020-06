A una familia no le dejaron llevar a su hijo al médico

La familia llegó a la localidad el miércoles por la noche e ingresaron sin inconveniente. Pasaron la noche en la casa de familiares directos y, al día siguiente por la mañana, se dirigieron al consultorio pero nunca pudieron llegar. Los interceptó un control policial que les ordenó regresar a su domicilio en Loncopué.

"Podíamos circular porque teníamos el permiso de circulación nacional. No nos dejaron llegar nunca al consultorio, nos dijeron que teníamos una hora para irnos, nos hicieron ir a buscar los bolsos y nos ordenaron que en 40 minutos teníamos que estar en Zapala", contó Matías a LMN. "Mi esposa se largó a llorar, yo me enojé, les pregunté '¿qué quieren que haga con mi nene?'. Mi nene está enfermo, él nació con su sistema débil entonces sí o sí tiene que atenderse", enfatizó el hombre.

Desde el municipio de Cutral Co, en tanto, expresaron a LMN que esa prohibición de ingreso continúa vigente en la localidad. "Se puede pasar por Cutral Co por la ruta, pero el ingreso a la ciudad está prohibido. Todos aquellos que ingresen a la ciudad, tienen que cumplir la cuarentena como cualquier otra persona porque el virus puede venir de cualquier lugar", indicaron desde la Municipalidad.

En el camino de regreso a Loncopué, la familia, sin embargo, se topó con dos controles de fuerzas de seguridad, cuyos efectivos les dijeron que tenían todo en regla para asistir al médico. "Cuando llego a Ramón Castro, en el control de Gendarmería les explico la situación y me dicen que tenía todo en regla, que no me tendría que haber ido con mi hijo. Me dijo que no estaba bien y que podía hacer la denuncia. En la entrada de Zapala, cuando nos paró la Policía nos dicen que fue una tomada de pelo lo que nos hicieron", relató Matías. Al llegar a Loncopué, acudieron a la Comisaría 26 y radicaron la denuncia policial, donde quedó constancia del relato.

"Ahora nos dicen que vayamos tranquilos, ¿pero qué seguridad tengo yo de que no me pase lo mismo? Tengo gente que me prestó plata para poder llevar a mi hijo al médico. ¿A mí ahora quién me paga lo que tuve que pagar en combusitible? ¿Quién se hace cargo?", se quejó el hombre.

