Abel Pintos: "Una búsqueda constante"

Después de dar una conferencia de prensa, el bahiense se subirá al escenario del Ruca Che esta noche a las 21. Por la gran convocatoria, el artista también dará una función más mañana y otra el sábado 16, que marcará la despedida.

Lanzado en octubre del 2016, 11 no sólo ganó el Gardel de Oro (el tercero en la carrera de Abel), sino que además se instaló rápidamente en el público que agota las entradas en cada uno de sus shows.

“Entre que editamos un álbum y salimos a hacer conciertos pasa mucho tiempo, uno cambia y vive muchas cosas. Entonces, tener la oportunidad de enfrentar un nuevo desafío y contar de inmediato con el apoyo del público es emotivo”, valoró el músico y anticipó que la primera parte del espectáculo estará dedicada a su nueva placa.

“Presento el disco completo respetando el orden de las canciones. Pretendo que el público tenga una escucha en vivo que siempre lo resignifica”, explicó y detalló que luego de un interludio, donde hace un cambio de vestuario, arranca la segunda mitad de la presentación donde repasa las piezas más emblemáticas de su trayectoria.

“Hay un montón de canciones que no son hits y que nunca sonaron en la radio. Pero son parte del carácter del concierto, como ‘Asuntos pendientes’. Es un tema que compuse hace algunos años y que terminó de escribir Rosalen, una cantante española amiga mía. Lo grabamos en un disco en vivo de ella en Barcelona. En España fue un éxito, por eso fue el single de promoción. En Argentina sonó bien, hasta ahí. Sólo la conocen los que investigan cada cosa que yo hago. Entonces en los conciertos sucede que cuando arranca la canción, hay un efecto medido. Cuando termina, es uno de los momentos más fuertes. Vale la pena también que lo recitales pasen por lugares que no sean necesariamente hiteros”, expresó.

Para Abel, armar un recital es, en cierta forma, como producir un álbum: “Incluso es todavía un poquito más complejo porque en un disco vos contás con una cantidad de canciones y, si te gusta trabajar en forma conceptual, componés dentro de unos límites determinados. Pero cuando armás un concierto como el que estoy haciendo en mi gira, tenés que hacer convivir una canción nueva con otra que grabaste cuando tenías 14 años. Además, el disco dura 50 minutos con toda la furia y los shows dos horas y media”. Mientras disfruta de un presente lleno de popularidad, proyectos y nuevos desafíos, Pintos conserva su humildad y es cauto respecto a su futuro. “En algún momento tuve que pensar algunas cosas porque empecé desde muy niño, pasaron muchos años, soy muy joven todavía pero ya tengo mucha experiencia encima. Entonces, me pregunté qué sensación límite tengo que tener para plantear mi carrera de otra manera. Y me di cuenta que será cuando tenga más anécdotas que contar que cosas que aprender. Hoy todavía tengo muchas más preguntas para hacer que datos para transferir”, afirmó. “Mientras sea así voy a seguir con esta búsqueda constante que no siempre sugiere el éxito que todos suponen. Para mí el éxito es personal, tiene que ver con cuál es tu meta”, aseguró.

Nueva fecha en River

Tras agotar entradas para su presentación del 16 de diciembre en el estadio de River, el bahiense agregó una nueva fecha para ese mismo escenario. Lo anunció ayer a través de las redes sociales. Será el 17 de diciembre y la venta de entradas comenzará el lunes.

“No estoy nervioso pero sí muy conmovido porque el desafío era muy grande y la recepción del público fue muy emocional. Muchas personas me contaron en las redes que va a ser la primera vez que van a entrar a un estadio. Esas cosas son las cosas que me movilizan de verdad”, dijo Pintos en relación con su debut en el Monumental.

“No vamos a River por una cuestión de jerarquía. Consideramos que el concierto que tenemos hoy es apto para hacerlo en un estadio”, sostuvo Abel dejando en claro cada una de sus puestas en escena están pensadas en función a la idea artística que quiere transmitir.

“El público tiene que recibir el concepto del concierto. Si fuera sólo un manojo de canciones, lo podría hacer en cualquier lugar. Pero si pretendés que tenga un carácter y sea un viaje para vos y transferir eso al público, tenés que tener en cuenta ese contexto. A veces no tocamos en ciertos lugares porque consideramos que el audio de ese espectáculo hay que cuidarlo mucho. Ahora, si es un concierto que pasa por la adrenalina y la emoción, por ahí un lugar que no suenta tan perfectamente, igual es oportuno”, aclaró y remarcó que River no es una meta sino “el comienzo de una etapa”.

Recuerdo neuquino

Esta semana Abel se emocionó por un video que da testimonio de su debut en los escenarios a los seis años. “Jamás pensé que podría existir registro de ese día, que fue, exactamente, la primera vez que participé de un recital de canto, la primera vez que me vestí de cantante. Es hermoso lo que siento en el pecho en este momento”, escribió Abel Pintos en las redes sobre las imágenes que lo muestran cantando “Luna tucumana” en un encuentro en Plaza Huincul junto a Mirta Lucisano, su maestra de canto.

Tres fechas a puro hits, emoción y sorpresas

Ruca Che

Hoy, mañana y el 16 de septiembre, Abel Pintos desplegará un show de dos horas y media con temas de su nuevo disco y otros que forman parte de su trayectoria. Las entradas (500, 700, 900, 1000 y 1200 pesos) se pueden adquirir en la boletería, Saturno Hogar y Viaticket.