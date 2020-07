Abogado de por medio: Francese amenazó a Yanina

Yanina Latorre realizó un vivo de Instagram junto a Lizardo Ponce (vecino de Belén), quien dio detalles del enojo de los vecinos con la mediática. A raíz de sus dichos, la panelista de LAM recibió un llamado por parte del abogado de Francese, Alejandro Broitman, en el que la habría amenazado por no revelar la fuente de su información. “Espantoso el llamado que recibí. Era amigo. Lo conozco porque cuando yo le pegaba a Esmeralda Mitre por haber criticado a la comunidad judía, me llamó y me dio data. Por supuesto, protegí la fuente como corresponde, porque es lo que hago cuando laburo de esto”, comenzó diciendo.

“‘Me preguntó quién me dio la foto de Belén y su multa. Quería la fuente. Yo le dije que, como periodista, no iba a revelar la fuente. Me insistió y me quiso asustar, creyendo que era tarada”, contó.

Luego reveló que comenzó a discutir con el letrado: “Me empezó a decir las mismas pavadas que Belén. Que los guardias la autorizaron, algo que no es cierto. Se creyó que por ser famosa puede hacer lo que quiere. Me empezó a amenazar con las denuncias y me dijo ‘te voy a poner en la causa y te voy a hacer citar con un juez por violar correspondencia’. Me sentí amenazada”.