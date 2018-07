Aborto: amenazan al senador Pereyra

Pereyra deslizó en una entrevista radial que sigue abierto a escuchar todos los argumentos relacionados con la legalización del aborto, pese a haber sido víctima de mensajes intimidatorios de quienes toman este tema “con fanatismo”. Luego subrayó que “no se debe amenazar ni decir que podés encontrar a un nieto muerto, que qué te parece y otras cosas que le mandan a uno”.

Ante la consulta de LM Neuquén, precisó que hizo ese reclamo público porque la semana pasada recibió varias “amenazas anónimas, que me decían ‘fijate lo que le puede pasar a tu nieto’”.

Pereyra se reunió la semana pasada con organizaciones a favor del aborto.

Explicó que no presentó una denuncia entonces y que prefiere no dar demasiados detalles sobre qué sector lo amenazó “para no magnificarlo, porque no les quiero dar la importancia que no se merecen a los que se esconden en el anonimato para decir cualquier barbaridad”.

Contó que, tras varias reuniones con mujeres que sufrieron abortos clandestinos, entendió que se trata de una realidad “que va a seguir existiendo sea legal o no” y que definirá su voto luego de escuchar todos los argumentos, sin prestar atención a las amenazas.

Antes de la media sanción en Diputados, Pereyra se había manifestado en contra de la legalización del aborto, pero luego aclaró que el debate lo había llevado a “cambiar de posición”. Cuando el proyecto se giró a Senadores, el neuquino se declaró “indeciso” e inició una ronda de consultas con distintos grupos para decidir su voto. Los mensajes anónimos se produjeron pocos días después de esa declaración y de que se mostrara públicamente en una reunión con organizaciones feministas.

3 Son los senadores nacionales por Neuquén

Los empenistas Lucila Crexell, quien votará en contra del aborto legal, y Guillermo Pereyra, aún indeciso, y el peronista Marcelo Fuentes, presidente del bloque FpV, quien votará a favor.

