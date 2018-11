La sentencia que se dio a conocer a primera hora de la jornada en la sede judicial de Chos Malal y la absolución del juez fue categórica ya que la fiscalía no presentó prueba algo que pudiera involucrar a Merino en las pocas horas que Muñoz estuvo prófugo.

Vale recordar que el femicida de Karina y Valentina se mató a las pocas horas del asesinarla pero la Policía tardó 23 días en encontrar su cuerpo.

Al juicio la fiscalía no llevó evidencias supuestamente vitales para detener a Merino en su momento como los rastros biológicos encontrados en la camioneta, lo que hace sospechar que las pericias de laboratorio no les habrían arrojado resultados que allanaran la investigación. Además, dejaron de lado varios testimonios que incluso no se ofrecieron y nunca se realizó cruce con los listados de llamados del celular de Muñoz y de Merino para demostrar la insólita teoría del encubrimiento.

La absolución del cuñado de Muñoz, se da en la misma semana que fue destituido el fiscal Ricardo Videla y el juez Carlos Choco sancionado por dos meses, en el marco de la investigación de todo lo previo al doble femicidio de Las Ovejas ocurrido el 22 de febrero, ahora tanto la fiscalía como la policía vieron como quedó desacreditada la investigación de campo del doble femicidio.