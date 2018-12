“Está bien, no he cumplido con las leyes nuevas de tránsito: no tenía ni el casco ni las lucecitas de adelante ni atrás. Yo sé que he cometido una infracción pero apelo a que haya educación vial”, contó la mujer, que tuvo que pedirle prestado dinero para poder afrontar el monto de la infracción.

Y agregó: “Me encontré con una sorpresa porque la multa fue de $ 14.250. Me prestaron los vecinos plata y con eso pude pagar antes del término la multa. Por pago voluntario me quedó en $ 8.550”. El monto es apenas inferior a lo que perciben los jubilados de la mínima ($9.309).

Respecto a si seguirá movilizándose en bicicleta, comentó: “¿Ahora cómo voy a salir de nuevo en bicicleta? Por eso ando caminando, aunque ya no me dan los huesos. Porque si salgo en bicicleta no tengo el casco y no me lo puedo comprar todavía. Ahora no me puedo mover. La he guardado hasta que Dios me ayude y pueda comprar el casco”.

Según la normativa aprobada en Mendoza en noviembre de 2017, existen tres tipos de infracciones: leves ($950), graves ($6.650) y gravísimas ($9.500). Las autoridades aún no dieron explicaciones de por qué la jubilada fue sancionada con el peor escalafón.

