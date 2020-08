Es así que el ejemplar abuelo no se dio por vencido ante la adversidad, pues aprendió a usar las nuevas tecnologías y va en busca de su título de arquitecto participando en sesiones online.

Carlos Augusto Manço manifestó que no tuvo la posibilidad de estudiar cuando era joven y que no quería dejar pendiente su sueño de ser arquitecto. Por eso, hace dos años, se inscribió en la universidad para estudiar la carrera de arquitectura. En 2018, se matriculó en la Universidad de Barao de Mauá. Según contó, los primeros años no fueron sencillos y todo se dificultó cuando se enteró a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estaba a punto de enfrentarse a la pandemia de coronavirus.

El abuelo de 92 años pertenece a la población vulnerable, por lo que se vio obligado a confinarse en su casa desde el principio y, en lugar de abandonar, decidió enfrentarse a las nuevas tecnologías para poder seguir con sus estudios mediante clases online.

Con esta iniciativa, Carlos se convirtió en el orgullo de sus familiares y amigos. Todos rescatan el ejemplar modo que este abuelo tiene para enfrentarse a los obstáculos y cumplir sus sueños. Sus allegados le tomaron fotos estudiando en la computadora y las difundieron en sus redes sociales, la ejemplar historia se viralizó rápidamente.