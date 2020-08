Chile: salió de la cárcel y mató a la hija de su mujer

El hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo, una chica de 16 años, en la casa de la pareja de su madre , estremeció a Chile al conocerse que el presunto criminal estaba en libertad condicional tras una condena por el asesinato en 2005 de su ex pareja y el hijo de ésta.

Una vez que se conoció el caso, los vecinos se concentraron en las afueras de la vivienda de la víctima para reclamar justicia. En Santiago y otras ciudades del país realizaron cacerolazos ante el llamado de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y de la niñez que expresaron su conmoción al considerar inexplicable que Bustamante se encuentre en libertad condicional a pesar de sus tremendos crímenes cometidos. "El asesinato de una niña es un atentado al alma de Chile. Duele un crimen tan atroz como el de Ámbar. Como gobierno nos vamos a sumar con querella criminal", indicó la ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar.

A-PDI-Chile.png

Ámbar Cornejo había sido vista por última vez el 29 de julio en Villa Alemana y la Policía de Investigaciones llegó el jueves hasta la casa de Bustamante, que vivía con la madre de la adolescente, Denisse Llanos. En un principio, se dijo que la madre de la nena también había sido detenida, pero no fue cierto. Bustamante se encontraba en libertad condicional desde 2016, tras haber cumplido 11 de los 27 años de condena a prisión por el asesinato en 2005 de su entonces pareja y el hijo de ella, de 9 años. "No es aceptable que un criminal, que asesinó, no una sino que dos veces, esté libre", dijo el portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio.

La fiscal por el Caso Ámbar, Maria José Bowen, afirmó que la madre de la joven declaró que su pareja mató a la menor. Bowen detalló que "la madre informó lo que le contó el imputado, ella declaró previa lectura de sus derechos, advertida de su derecho a guardar silencio, y señaló que fue el imputado el que mató a Ámbar".