Acosador a la justicia

En noviembre, Flor mostró los chats íntimos que mantuvo con el periodista de TN. A través de los medios de comunicación, expuso las conversaciones, fotos y videos de alto contenido erótico que le enviaba el periodista y aseguró que el acoso era constante.

Brousse se definió como una estudiante que a su vez realiza trabajos de peluquería, y admitió que nunca lo vio personalmente pero sí mantuvo conversaciones vía Whatsapp, Facebook e Instagram con el periodista.

Además, reconoció que ella le escribió en su cuenta de Instagram para felicitarlo por su labor periodística en el ciclo Lado C y que él le contestó, por eso comenzaron a tener un diálogo.

P22-F01-Florencia-Brousse.jpg

Sin filtro

Luego, Martín le pidió el teléfono con la excusa de enviarle notas exclusivas, pero lo único que hacía era llamarla y ella no le contestaba. Como si eso no bastara, el periodista le pedía que le enviara fotos de “sus pechos y de su vagina”, por lo que ella optó por no contestarle los mensajes.

A partir del diálogo no recíproco por parte de Brousse, Ciccioli le hacía videollamadas y le enviaba mensajes en donde se escuchaba su respiración, videos en donde se mostraba haciendo movimiento con la lengua y hasta algunos en los que manifestaba que se masturbaba pensado en ella. A partir de esos hechos, la modelo decidió llevar a cabo una denuncia por acoso sexual contra del periodista.

Una de las primeras mujeres en denunciar al periodista fue Neives Jaller, quien contó que en 2013 Cicciolli le hizo sugerencias sexuales.