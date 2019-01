Actor de Roma no recibe la visa y se pierde los Oscar

“La última vez que intenté dársela al cónsul, agarró el papel y literalmente me regresó el pasaporte por la rendija”, aseguró Guerrero.

Al no contar con esa aprobación, Guerrero se ha perdido las ceremonias de premiación de los Globos de Oro y otras galas donde se ha proyectado Roma en Estados Unidos

“Realmente no te dan una explicación de por qué no te la están dando, los cónsules son muy escuetos en ese sentido. Únicamente te dicen que no estás acreditado para tener la visa”, agregó.

Guerrero considera que ha tenido mala suerte con los trabajadores que le realizaron la entrevista. “Quiero pensar eso, porque si pudiéramos encontrar el modo de que un oficial consular o alguien en la embajada leyera esas cartas de invitación, podría entender la figura artística que tengo y el intercambio cultural que se está gestando entre dos naciones”, contó el actor, que interpretó al cadete Tello en la serie biográfica de Luis Miguel.

Favorita

Roma, la multipremiada película de Cuarón, ha conseguido diez nominaciones a los premios Oscar 2019 y ha roto varios récords con esta candidatura. El film es favorito a quedarse con el galardón como mejor película.

El actor reveló a Cultura Colectiva que su primer acercamiento con Roma fue gracias al Wushu, deporte que practica en el desarrollo de la película además de realizarlo en la vida real.

“Anclarme de mi identidad familiar fue un elemento importante para que yo pudiera asociar mis ideas y recuerdos con el personaje. Se gestó algo personal”, expresó Jorge A. Guerrero, quien por ahora se pierde la gran ceremonia de Hollywood.