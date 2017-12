Acuerdo polémico

Lejos de su faceta dramática, Nazarena Vélez volvió a generar polémica en la televisión al reconocer que el supuesto romance de su hija Barbie con el empresario Patricio Silberman, que llegó a ser tapa de las dos revistas más vendidas del país hace un par de meses, nunca existió, sino que fue un acuerdo comercial que ella misma cerró. “Nunca fue el novio ¡eso fue un arreglo comercial mío!”, se jactó la empresaria dejando atónitos a todos los integrantes de Intrusos. “Cuando fuimos (a Uruguay), él la conoce y me dice: ‘¿Te molesta si voy a comer con Barbie?’. Yo le dije: ‘Pero va a haber fotógrafos’. Y me contestó: ‘Es que eso me gusta’. Entonces le pregunté cómo se cerraba el arreglo”, relató entre risas frente a Thiago, el menor de sus hijos que la acompañó al programa.