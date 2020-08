Acuerdo y engaño: la cuota alimentaria de Vicky Xipolitakis

En medio de los escandalosos audios y chats por diferentes pedidos de canjes, se conoció finalmente cómo es el acuerdo de cuota alimentaria entre Vicky Xipolitakis y su ex pareja, el empresario Javier Naselli, por el hijo que tienen en común, Salvador Uriel. En este sentido, señalaron que se trata de una sentencia judicial, la cual obliga tanto a la madre como al padre del pequeño a hacerse cargo de todos sus gastos , por lo cual la griega tiene que abonar la mitad de todo, cosa que aparentemente no está haciendo.

"No hay acuerdo si no hay una sentencia judicial: cada uno tiene que abonar la mitad de los gastos de la vivienda, los servicios y la prepaga... Mi cliente paga puntualmente desde diciembre de 2019 $50 mil pesos para gastos", contó Guadalupe Guerrero, abogada de la ex pareja de la mediática, en Los Ángeles de la Mañana sin querer más detalles del dinero que recibe Xipolitakis.