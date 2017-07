Acusarán al ex de Fernanda por homicidio planificado

El hombre y dos amigos (un tercero que había sido detenido fue liberado anoche) serán acusados de homicidio calificado con premeditación, a lo que se le suma el haber sido cometido entre dos o más personas. La pena que corresponde es perpetua.

Desde la querella, Marcelo Hertzriken Velasco adelantó que pedirá la figura de femicidio y máximo posible de preventiva.

“Quemaron el cuerpo intentando borrar todas las evidencias, esto es entorpecimiento de la investigación. Además, tienen soldaditos y chicos adictos que pueden apretar testigos y lo que sea por droga”, dijo el querellante.

140 horas tardaron en detener a los presuntos autores. Entre la desaparición de Fernanda, el hallazgo del cuerpo el viernes a la noche y las detenciones, los pesquisas tardaron menos de una semana. La próxima semana podría estar listo el ADN.

Una cámara de seguridad ubicada frente a la plaza de Rincón, de calle Perón y Neuquén, fue clave para que los investigadores avanzaran rápidamente. Esto ayudó a que se realizaran dos allanamientos el miércoles. Uno fue en un inquilinato, donde se concretaron las detenciones, y el otro en una casa, donde incautaron palos de álamo, cubiertas y un bidón de combustible, entre otros elementos que serán cotejados con los encontrados en la escena del crimen.

Una de las hipótesis es que el bebé que esperaba Fernanda no era de Hernández y que por eso se habían separado hacía unos meses. La otra está vinculada a la actividad narco de Hernández, que tenía una pinturería como pantalla. La adicción de Fernanda a la cocaína la había llevado a hacer las veces de mula en el tráfico entre Mendoza y Rincón. Como la joven –dentro de las presunciones– quería salirse o evitar que el ex continuara molestándola, lo habría amenazado con contar detalles de su actividad narco y esto agitó el desenlace. “Son las hipótesis más firmes, pero no descartamos nada”, confió una fuente del caso.

“Queremos que se haga justicia por mi hermana y su bebé. Por eso queremos que se esclarezca lo más rápido posible. Estamos conformes con los avances que hubo”. Laura Pereyra Hermana de la víctima

“Tal vez mañana ya no esté”, le había dicho a una amiga

NEUQUÉN

“Estábamos acostumbradas a que Fernanda desapareciera un par de días, pero ella nunca dejaba a su nene, y como no volvió a la noche, nos preocupamos. Después nos enteramos del cuerpo”, contó Laura Pereyra, hermana de la víctima, a LMN.

Laura explicó cómo reconocieron el cuerpo calcinado. “Era una mujer embarazada con su hijito de siete meses. Además, mi hermana reconoció la cadenita de Fernanda que se la había colocado mi abuela en San Rafael antes de que ella volviera a Rincón el 20 de julio. Era un dije con una perlita fucsia”, detalló.

“La última conexión que tuvo Fernanda fue a las 20:03 por Whatsapp con una amiga con la que se citaba para festejar el Día del Amigo. La amiga le dijo que estaba demorada y Fernanda le dijo: ‘Tratá de no demorarte mucho porque tal vez mañana yo ya no esté’”, recordó. Después de eso, Fernanda fue levantada por unos hombres en dos vehículos, de acuerdo con el registro de una cámara frente a la plaza de calle Perón y Neuquén.

“En Rincón, la gente tenía miedo porque no sabía si el que estaba al lado tenía algo que ver. Mi familia también tiene miedo y todavía están muy shockeados”, concluyó Laura.