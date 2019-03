Adiós polémico: el Rojo la pifió y Roca ¿sigue vivo?

No fue un error intrascendente, dada la situación del rival, lo que puede generar suspicacias. “Estoy indignado con lo que pasó”, expresó el presidente de Independiente, Gastón Sobisch, apuntando al cuerpo técnico, encabezado por Luis “Pity” Murúa. “Es una locura que se les escape este detalle”, manifestó el dirigente.

Artaza fue expulsado frente a Ferro, hace dos partidos, a los 46 minutos del segundo tiempo. En la jornada pasada, el Rojo cumplió con la fecha libre y su nombre volvió a aparecer ayer, en el último compromiso de la temporada. Según el expediente 4215/19 recibió dos fechas de suspensión, argumentada por el artículo 201 B inciso 1, que señala un “puntapié que llega a destino estando en juego la pelota en ese momento entre ambos jugadores”, como razón por la cual fue sancionado.

“Después del partido, hablaba de la dignidad de nuestros jugadores y ahora tenemos este problema. Nosotros, como club, nos guiamos por el boletín oficial donde no se informó la suspensión y nos hacemos cargo. Yo no estuve en General Pico, pero es una locura que al cuerpo técnico se le escape este detalle. Mañana (por hoy) nos juntamos con el resto de la directiva y veremos cómo sigue el tema del entrenador”, manifestó Sobisch.

Murúa, por su parte, se hizo cargo del error, explicó que fue involuntario, que se habían olvidado, junto con el resto de los integrantes del cuerpo técnico. “Se nos pasó a nosotros. Cuando vinimos de La Pampa, al otro día empezamos a pensar en la liga local, luego tuvimos fecha libre, el sábado jugamos por Lifune y honestamente, con la mano en el corazón, nos olvidamos. Me duele un montón, la responsabilidad es mía. La idea era despedirnos con una victoria y lo conseguimos. Quiero sacarles la responsabilidad a todos porque fue nuestra, del cuerpo técnico. Siga yo o no, va a quedar un buen equipo”, expresó el entrenador tomando dimensión del error.

Mientras tanto, en Deportivo Roca apenas supieron de la inclusión errónea de Artaza, comenzaron a pensar en un reclamo. Antes de conocerse el expediente, las pruebas eran la filmación del partido en General Pico y la información publicada en los medios de comunicación. “Por más que no salgas en el boletín, mínimo tenés una fecha”, expresó el técnico naranja, Mauro Laspada, consultado por LM Neuquén. “Si está mal incluido, calculo que el club va a protestar, yo no me ocupo de esto, pero confío en que va a haber un cuadrangular”, agregó el entrenador.

La cierto es que la dirigencia roquense deberá moverse con rapidez, ya que mañana se realizará el sorteo del, por el momento, triangular que definirá el último lugar para permanecer en la categoría (ya están seguros Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana, ambos de Salta, y San Martín de Formosa).

“Vamos a llamar mañana (por hoy) al Consejo Federal para informarnos y en caso que haya sido mal incluido, Deportivo Roca va a presentar el reclamo”, indicó Gustavo López, el presidente naranja. Por su parte, Gustavo Pompei, el vice, contó que los abogados del club trabajan en el asunto.

Anoche, trascendió que Roca, además, podría reclamar otra mala inclusión en el partido que disputó ante Ferro. Sebastián González, expulsado ante Deportivo Madryn, recibió dos fechas de sanción, el equipo pampeano tuvo libre en la siguiente jornada y luego enfrentó a Independiente, pero luego, faltando un juego para cumplir con la sanción, integró el banco de suplentes ante el Naranja e ingresó en el segundo tiempo. El Tribunal de Disciplina tendrá mucho trabajo en las próximas horas.

En el viaje de vuelta de La Pampa, el Albinegro se burló del descenso naranja

La velocidad de las redes sociales rápidamente dejó en offside al plantel de Cipolletti, que en el colectivo de regreso de La Pampa se informó de la goleada recibida por Deportivo Roca a manos de Independiente en Neuquén.

Y como deportivamente la cosa parecía juzgada, tomaron una foto con los pulgares hacia abajo y sonriendo, en clara referencia a la pérdida de la divisional del clásico rival.

Luego de eso tomó estado público la situación del defensor Joan Artaza, de paso por la institución albinegra, mal incluido en el once de Luis Murúa por haber sido expulsado en el juego de la fecha 8 en La Pampa, justamente ante Ferro el viernes 15 de marzo.