Admisibilidad ya analiza la denuncia a la fiscal Córdoba

Además, trascendió que el pedido de la fiscal para pasar a otra unidad recién se concretará el próximo mes, por cuestiones administrativas.

La denuncia contra la fiscal por maltrato a las víctimas fue impulsada a principios de julio por la asociación e incluye nueve testimonios de víctimas.

30 días es el plazo que tiene la comisión de admisibilidad para definir si la causa va a jury.

“Comenzó a interrogarme de forma muy violenta. Me preguntó si yo era de salir mucho, si mis amigos solamente eran hombres, que le parecía raro que no hubiese salido con una amiga, que eso daba a entender que yo era quien se ponía en esta situación para que me abusen. En pocas palabras, me hizo sentir culpable de que me hayan violado”, contó una de las jóvenes víctimas, quien denunció haber sido violada en Las Palmas.

Todas las víctimas coinciden en haber sufrido maltrato al momento de ser entrevistadas por la fiscal Mariana Córdoba.

“No vamos a tolerar ni permitir nunca más que se maltrate a las víctimas. Esperamos que esto también siente un precedente, no se puede maltratar a las víctimas como se hizo”, concluyó Gabriela Prokopiw, titular de la organización que denunció.

