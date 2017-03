Admitió que le pegó a su novia, pero no que es el asesino

Buenos Aires

“Sí, le pegué porque me debía plata, pero yo no la maté. Antes de irme comenzó a sentirse mal y no la vi más”, dijo ante la Justicia Osvaldo Orué, el acusado de asesinar a María Francisca López, de 19 años, el 22 de agosto del 2016. Desde ese momento, después de decirles a los padres de la chica que ella se había descompuesto, estuvo prófugo: fue capturado en las últimas horas.

De acuerdo con los investigadores, los padres de la joven se estremecieron al constatar que su hija se encontraba sin vida. Y debido a las inconsistencias que detectaron en la argumentación de Orué y a los signos de violencia que presentaba el cuerpo de la joven, decidieron ir a la policía. Los efectivos encontraron marcas de asfixia en el cuello de la chica.