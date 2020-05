Adolescente reveló aberrantes abusos de su padrastro

“Cuando me lo contó me dijo: ‘Ya no es más un secreto, ¿no?’. Y le dije que jamás tendría que haberlo sido”. “Desde fiscalía aún no me confirmaron si lo notificaron de la causa. Yo no entiendo cómo funciona este sistema”, dijo la madre de la víctima. Bajo reserva de identidad, confió los abusos sufridos por su hija

Inocencia corrompida

Los abusos que la adolescente soportó en silencio, convencida por su padrastro de que debía mantener el secreto, eran cometidos durante la ausencia de su mamá. “Uno de los primeros episodios habría sido mientras miraban tele. Según me contó mi nena, ella le preguntó qué era lo que miraba y él le contestó que era porno, y le dijo: ‘¿Querés probar?’”, relató la mujer. Fue entonces que el hombre la obligó a practicarle sexo oral, situación que se habría repetido por años.

Contó que el hombre, tras ser desenmascarado por su hija, no hizo más que justificarse. “Admitió que era verdad que él había abusado de ella, pero dijo que ya le había pedido disculpas. Y dijo que lo había hecho porque estaba enojado conmigo”, indicó.

Como si fuera poco, a raíz de la revelación de la adolescente se sumó otra víctima, también del círculo familiar. “Una prima de él me llamó llorando ese día y me confió que había abusado de ella también, cuando tenía 8 años. Lo contó a su familia en su momento pero no le creyeron. Y cuando lo enfrentaron al enterarse de esto, dijo que había abusado de ella porque lo provocaba. Su prima, que tenía 8 años, lo provocaba”, señaló la mujer, que aún no puede creer las palabras de su pareja.

La adolescente, por su parte, está más tranquila tras la confesión, pero aún resta atravesar la instancia de Cámara Gesell. “La alivió poder contarlo, pero todavía está alterada, tiene cambios de humor. Siempre fue muy retraída. Ahora me cierran muchas cosas”, admitió su mamá, y agregó, muy dolida, que su pareja “es de las personas que jamás te imaginarías capaz de hacer algo así”. Además, una niña de 8, hija en común con el hombre, también deberá ser peritada para descartarla como víctima.

La denuncia ya fue radicada en fiscalía y el hombre abandonó el hogar. Pero al día de hoy, la mujer asegura que no ha recibido más indicaciones de cómo proceder.

