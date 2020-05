La investigación epidemiológica en Loncopué había indicado que un asado de cumpleaños y dos carneadas habían desatado la ola de contagios de coronavirus pero aún se desconocía cómo es que el virus había llegado al paciente uno.

“No es lindo porque uno tiene otra costumbre, pero prefiero encerrarme para evitar contagiar a mi familia”, dijo el hombre de 42 años en comunicación telefónica con LM Neuquén.

Está molesto por las versiones que circulan por el pueblo de poco más de 6 mil habitantes. En las redes, y antes que él se enterara del resultado del análisis del Laboratorio Central, ya había comentarios.

“Volví de Chile y tenía tos, avisé al hospital sobre la situación y me dijeron que me aislara en mi casa. No tenía fiebre ni me hicieron hisopado ni un control”, contó Luis al recordar lo que pasó a mediados de marzo pasado. “Me mandaron un termómetro porque no teníamos para controlar la fiebre. Vino el ambulanciero y me lo dejó en el techo del auto estacionado afuera”, recordó.

La tos desapareció y los catorce días de cuarentena obligatoria, para todos los que habían regresado de un viaje al exterior, se diluyeron. Desde el hospital le dieron el alta ante la falta de síntomas y el hombre retomó su actividad diaria. Así se sumó al diario andar de Loncopué. El 5 de abril se conoció oficialmente el primer positivo en la localidad y en pocos días, los contagios se dispararon por lo que el Comité de Emergencias resolvió blindarlo para evitar la expansión de los casos. Incluso se registraron dos decesos por coronavirus en Loncopué.

Desde entonces Luis, como todos los vecinos, se adoptó a las medidas establecidas por las autoridades. “Estábamos todos asombrados por la situación, y tomamos como familia todos los recaudos para evitar el contagio. No conocía a los primeros contagiados”, puntualizó a LMN el hombre que recibe la comida a diario en la puerta de su habitación aislada donde pasa las horas mirando un poco de televisión.

Incluso días atrás participó de una capacitación en la que le dieron pautas sobre qué tener en cuenta o cómo atender o recibir a las personas durante la emergencia sanitaria en esa localidad.

A principios de semana, lo llamaron desde el hospital porque uno de sus hijos era conocido de otros niños de una familia que se había contagiado. La comunicación indicaba que les iba a hacer un hisopado a él y los miembros de la familia. Eso ocurrió el miércoles 27 por la mañana. Horas después, se confirmó que era positivo. El análisis de su hijo dio negativo. Los de su señora y la hija aún no tienen resultados.

“Nadie está preparado para esto. Empecé a pensar cómo había pasado. Quizás algún cliente, pero había tomado todas las medidas del caso para evitar contagiarme. Además, con el aislamiento total del pueblo no hemos tenido contacto con nadie”, insistió el hombre.

En las últimas horas, desde la Dirección de Epidemiología de la Provincia deslizaron que Luis podría ser el contacto cero de los contagios en Loncopué. “Eso es imposible, los cálculos no me dan”, recalcó. Y agregó: “Es imposible que yo sea el paciente cero”.

Luis sigue encerrado en su habitación, lejos del cariño de los suyos, esperando que los días pasen rápido y que el próximo análisis dé negativo y así cierre este capítulo de su vida. “Da mucha incertidumbre ese día, no es que yo lo haya inventado al virus, no sabía que era portador”, finalizó.

